СМИ: Трамп распорядился повысить число арестованных нелегальных мигрантов

Президент США Дональд Трамп распорядился повысить число арестованных нелегальных мигрантов, он сформировал специальные квоты для полиции на этот счет, пишет Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Теперь руководители Иммиграционной и таможенной полиции будут привлечены к ответственности, если поставленные задачи не будут выполнены. По данным СМИ, речь идет о 1200-1500 нелегальных мигрантов в день.

Отмечается, что новый глава Белого дома разочарован темпами борьбы с мигрантами. Трамп неоднократно говорил, что этот вопрос будет основным в его внутренней политике.

Трамп запретил въезд нелегалов через южную границу США

25 января Мексика отказала американскому самолету с депортируемыми мигрантами в разрешении на посадку, нарушив планы администрации США по высылке нелегалов. Причины отказа со стороны мексиканских властей не уточняются. Ранее два самолета США доставили в Гватемалу первую партию нелегальных мигрантов, депортированных из Соединенных Штатов, каждый борт перевозил около 80 человек.

Свыше 730 тысяч школьников в США оказались под угрозой депортации после заявления администрации президента Дональда Трампа о том, что миграционные службы не будут обходить стороной больницы, церкви и школы. Это вызвало опасения среди родителей, особенно тех, чьи дети не имеют гражданства, что они могут быть задержаны во время пребывания в учебных заведениях, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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