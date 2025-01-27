СМИ: Трамп распорядился повысить число арестованных нелегальных мигрантов

Президент США Дональд Трамп распорядился повысить число арестованных нелегальных мигрантов, он сформировал специальные квоты для полиции на этот счет, пишет Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Теперь руководители Иммиграционной и таможенной полиции будут привлечены к ответственности, если поставленные задачи не будут выполнены. По данным СМИ, речь идет о 1200-1500 нелегальных мигрантов в день.

Отмечается, что новый глава Белого дома разочарован темпами борьбы с мигрантами. Трамп неоднократно говорил, что этот вопрос будет основным в его внутренней политике.