СМИ: Трамп одним из первых указов переименует Мексиканский залив
Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, собирается одним из первых указов переименовать Мексиканский залив и гору Денали, сообщила газета New York Post со ссылкой на источник.
Отмечается, что Мексиканский залив будет переименован в Американский, а Денали, самая высокая гора в Северной Америке, снова будет называться Горой Мак-Кинли. Газета также отметила, что церемония вступления президента в должность впервые за 40 лет пройдет в закрытом помещении.
Ранее сообщалось, что спецтехнику и военных привлекли к обеспечению безопасности в Вашингтоне перед инаугурацией Дональда Трампа. В центр Вашингтона стянули усиленные наряды полиции, сотрудники Секретной службы ведут патрулирование улиц, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru