СМИ: Трамп одним из первых указов переименует Мексиканский залив

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, собирается одним из первых указов переименовать Мексиканский залив и гору Денали, сообщила газета New York Post со ссылкой на источник.

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Отмечается, что Мексиканский залив будет переименован в Американский, а Денали, самая высокая гора в Северной Америке, снова будет называться Горой Мак-Кинли. Газета также отметила, что церемония вступления президента в должность впервые за 40 лет пройдет в закрытом помещении.

Ранее сообщалось, что спецтехнику и военных привлекли к обеспечению безопасности в Вашингтоне перед инаугурацией Дональда Трампа. В центр Вашингтона стянули усиленные наряды полиции, сотрудники Секретной службы ведут патрулирование улиц, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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