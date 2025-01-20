Меры безопасности усилили в Вашингтоне перед инаугурацией Трампа
Спецтехнику и военных привлекли к обеспечению безопасности в Вашингтоне перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа, сообщило РИА Новости.
Отмечается, что группы военных дежурят вместе с полицейскими на станциях метро столицы США. Бронемашины и военнослужащих разместили на улицах и перекрестках города. Кроме того, в центр Вашингтона стянули усиленные наряды полиции, сотрудники Секретной службы ведут патрулирование улиц.
Также указывается, что спецтехника была привлечена для перекрытия улиц, а часть станций метро в центре закрыли для выхода и входа пассажиров.
Ожидается, что церемония инаугурации Дональда Трампа начнется в 11:00 по местному времени (19:00 мск), а к присяге республиканца приведут в 12:00. Покидающий пост президента Соединенных Штатов Джо Байден планирует оставить прощальное письмо Дональду Трампу, согласно сложившейся традиции, передает «Радиоточка НСН».
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