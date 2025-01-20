Посол ЕС в США будет представлять Евросоюз на инаугурации Трампа

Она отметила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пока не имеет каких-либо назначенных встреч с Дональдом Трампом, однако планирует наладить с ним контакт «как можно скорее». По словам Пиньо, пока нет никаких конкретных дат для встреч.

Ранее Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Вашингтоне в канун инаугурации заявил, что намерен аннулировать все «глупые и радикальные» указы уходящего президента США Джо Байдена. По его словам, это произойдет сразу после инаугурации, которая пройдет 20 января, передает «Радиоточка НСН».

