Посол ЕС в США будет представлять Евросоюз на инаугурации Трампа

Посол ЕС в Соединенных Штатах будет представлять Европейский союз на инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге.

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Она отметила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пока не имеет каких-либо назначенных встреч с Дональдом Трампом, однако планирует наладить с ним контакт «как можно скорее». По словам Пиньо, пока нет никаких конкретных дат для встреч.

Ранее Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Вашингтоне в канун инаугурации заявил, что намерен аннулировать все «глупые и радикальные» указы уходящего президента США Джо Байдена. По его словам, это произойдет сразу после инаугурации, которая пройдет 20 января, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Дональд ТрампИнаугурация

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