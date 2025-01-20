Посол ЕС в США будет представлять Евросоюз на инаугурации Трампа
Посол ЕС в Соединенных Штатах будет представлять Европейский союз на инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге.
Она отметила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пока не имеет каких-либо назначенных встреч с Дональдом Трампом, однако планирует наладить с ним контакт «как можно скорее». По словам Пиньо, пока нет никаких конкретных дат для встреч.
Ранее Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Вашингтоне в канун инаугурации заявил, что намерен аннулировать все «глупые и радикальные» указы уходящего президента США Джо Байдена. По его словам, это произойдет сразу после инаугурации, которая пройдет 20 января, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru