Министр обороны Нидерландов заявил, что страна не отправит военных на Украину
Нидерланды не намерены участвовать в конфликте на Украине, страна не желает прямой конфронтации между Россией и НАТО. Об этом рассказал министр обороны королевства Рубен Брекелманс.
По его словам, страна «всегда говорила», что не присоединится к военным действиям на Украине.
«Никакой наземной операции, потому что мы не хотим прямой конфронтации между НАТО и Россией», — заявил министр в интервью газете Trouw.
Говоря о возможной миротворческой миссии Евросоюза на Украине, Брекелманс отметил, что речь идет лишь о поддержании мира. Однако пока «рано говорить, как это будет выглядеть в конкретных терминах».
Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявлял, что Лондон не будет направлять своих военнослужащих для участия в украинском конфликте.
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