Шойгу призвал построить в Сибири несколько городов

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с членами Сибирского отделения РАН заявил, что в Сибири нужно построить три-пять крупных промышленно-научных центров с населением до миллиона человек. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению министра, они могли бы стать "отраслевыми экономическими центрами" страны. Шойгу отметил, что несколько таких городов с большим числом жителей могут быть заточены под определенную сферу деятельности.

При этом Шойгу выразил уверенность, что решение построить город или "столицу сюда перенести" будет недостаточным. Министр напомнил, что планы создать новые города-промышленные центры существовали незадолго до распада СССР.

Шойгу напомнил, что проекты не были воплощены в жизнь. "К сожалению, по известным причинам проект был остановлен", - цитирует главу Минобороны агентство.

