СМИ сообщили о скорой отставке иркутского губернатора Левченко

Как отмечает Ura.ru, тучи над Левченко сгустились после недавнего наводнения в регионе. Впоследствии президент РФ Владимир Путин публично отчитал главу региона за проблемы с распределением материальной помощи пострадавшим.

В свою очередь в правительстве Иркутской области РИА Новости заявили, что им ничего неизвестно о предстоящих перестановках.

Напомним, Левченко стал губернатором в 2015 году, победив во втором туре единоросса Сергея Ерощенко.

