СМИ сообщили о скорой отставке иркутского губернатора Левченко
В Кремле решили отправить в отставку губернатора Иркутской области, члена КПРФ Сергея Левченко. Об этом сообщает РБК со ссылкой на несколько источников. Главу региона, вероятнее всего, сменят во время очередного «губернаторопада», якобы запланированного на осень.
Как отмечает Ura.ru, тучи над Левченко сгустились после недавнего наводнения в регионе. Впоследствии президент РФ Владимир Путин публично отчитал главу региона за проблемы с распределением материальной помощи пострадавшим.
В свою очередь в правительстве Иркутской области РИА Новости заявили, что им ничего неизвестно о предстоящих перестановках.
Напомним, Левченко стал губернатором в 2015 году, победив во втором туре единоросса Сергея Ерощенко.
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