СМИ: Президент ФРГ назначил советника Шольца Кукиса на пост главы Минфина
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назначил на пост главы Минфина советника канцлера ФРГ Олафа Шольца Йорга Кукиса, сообщила газета Welt.
Отмечается, что Штайнмайер вручил Кукису верительную грамоту на должность министра финансов. До этого президент отправил в отставку главу Минфина Кристиана Линднера.
Бывший банкир американского Goldman Sachs Group Кукис работал с Шольцем с 2018 года, когда его пригласили на должность госсекретаря в министерстве финансов. В то время Шольц занимал пост министра финансов.
Ранее депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер заявлял в разговоре с НСН, что немецкая общественность больше не доверяет Олафу Шольцу, досрочное голосование в ближайшее время неизбежно, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Рольф» намерен наладить выпуск авто под собственным брендом
- СМИ: Президент ФРГ назначил советника Шольца Кукиса на пост главы Минфина
- Зеленский назвал замороженные российские активы украинскими деньгами
- Ефимов: Москва выделила участок в ЗелАО для строительства мебельного производства
- Лукашенко помиловал свыше 30 осужденных за экстремистские преступления
- Шохин: Российский бизнес не ждёт быстрой отмены санкций с приходом Трампа
- Ефимов: Около 7,4 млн «квадратов» недвижимости ввели в 2024 году в Москве
- «Еще не созрели»: Лукашенко заявил, что США не готовы к президенту-женщине
- Ефимов: Социальные объекты, офисы и жилые дома построят по программе КРТ в ЮЗАО
- Сыгравшая один матч итогового турнира WTA Касаткина заработала $335 тысяч
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru