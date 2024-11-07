СМИ: Президент ФРГ назначил советника Шольца Кукиса на пост главы Минфина

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назначил на пост главы Минфина советника канцлера ФРГ Олафа Шольца Йорга Кукиса, сообщила газета Welt.

Отмечается, что Штайнмайер вручил Кукису верительную грамоту на должность министра финансов. До этого президент отправил в отставку главу Минфина Кристиана Линднера.

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Бывший банкир американского Goldman Sachs Group Кукис работал с Шольцем с 2018 года, когда его пригласили на должность госсекретаря в министерстве финансов. В то время Шольц занимал пост министра финансов.

Ранее депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер заявлял в разговоре с НСН, что немецкая общественность больше не доверяет Олафу Шольцу, досрочное голосование в ближайшее время неизбежно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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