СМИ: Президент ФРГ назначил советника Шольца Кукиса на пост главы Минфина

Бывший банкир американского Goldman Sachs Group Кукис работал с Шольцем с 2018 года, когда его пригласили на должность госсекретаря в министерстве финансов. В то время Шольц занимал пост министра финансов.

Ранее депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер заявлял в разговоре с НСН, что немецкая общественность больше не доверяет Олафу Шольцу, досрочное голосование в ближайшее время неизбежно, передает «Радиоточка НСН».

