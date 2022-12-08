СМИ: новые санкции ЕС затронут 169 российских компаний

Девятый пакет антироссийских санкций ЕС затронет 169 организаций, которые поставляют товары военно-промышленному комплексу России и способствуют технологическому совершенствованию её сектора обороны и безопасности. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на документы Еврокомиссии.

По данным издания, под новые европейские санкции попадают компании производящие двигатели для беспилотников, химическое и биологическое оборудование, средства для подавления беспорядков и электронные компоненты.