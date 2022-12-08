СМИ: новые санкции ЕС затронут 169 российских компаний
Девятый пакет антироссийских санкций ЕС затронет 169 организаций, которые поставляют товары военно-промышленному комплексу России и способствуют технологическому совершенствованию её сектора обороны и безопасности. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на документы Еврокомиссии.
По данным издания, под новые европейские санкции попадают компании производящие двигатели для беспилотников, химическое и биологическое оборудование, средства для подавления беспорядков и электронные компоненты.
Кроме того, как отмечается, власти Европейского Союза планирует расширить список запрещенных к экспорту в Россию товаров для авиационной и космической отраслей, в том числе включив туда авиадвигатели и их части, а также ноутбуки, жесткие диски, фотоаппараты и объективы.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в новый пакет санкций против России попадут многие представителей российских СМИ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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