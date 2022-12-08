Politico: Евросоюз намерен приостановить лицензии на трансляцию российских телеканалов

По данным издания, речь идёт о «Первом канале» и «России 1», а также о НТВ и РЕН ТВ.

Ранее Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в девятый пакет санкций против России предлагается включить запрет на операции с тремя российскими банками, в том числе со «Всероссийским банком развития регионов», а также на вещание четырех российских каналов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».