СМИ: Глава Росавиации оказался в реанимации после падения с велосипеда

«У Нерадько диагностировали переломы ребер, таза и ушибы, в том числе у него гематомы на лице. Как именно произошло падение, сам глава Росавиации пояснить не смог», — отмечает издание.

По данным СМИ, главе Росавиации провели операцию, состояние чиновника удовлетворительное.

