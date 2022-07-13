СМИ: Глава Росавиации оказался в реанимации после падения с велосипеда
13 июля 202212:52
Главу Росавиации Александра Нерадько поместили в реанимацию с множественными травмами поле падения с велосипеда. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.
«У Нерадько диагностировали переломы ребер, таза и ушибы, в том числе у него гематомы на лице. Как именно произошло падение, сам глава Росавиации пояснить не смог», — отмечает издание.
По данным СМИ, главе Росавиации провели операцию, состояние чиновника удовлетворительное.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru