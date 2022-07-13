СМИ: Глава Росавиации оказался в реанимации после падения с велосипеда

Главу Росавиации Александра Нерадько поместили в реанимацию с множественными травмами поле падения с велосипеда. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

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«У Нерадько диагностировали переломы ребер, таза и ушибы, в том числе у него гематомы на лице. Как именно произошло падение, сам глава Росавиации пояснить не смог», — отмечает издание.

По данным СМИ, главе Росавиации провели операцию, состояние чиновника удовлетворительное.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧиновникиРосавиация
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