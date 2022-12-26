В кабинете главы Росавиации провели обыск

Силовики обыскали кабинет главы Росавиации Александра Нерадько. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Журналист Караулов сообщил об обыске в его доме

В качестве одной из причин обыска отмечается дело о получении взятки, возбужденное в отношении замначальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации 27-летней Татьяны Кочеровой, вступившей в должность несколько месяцев назад. Сама подозреваемая информацию о расследовании не комментирует.

Ранее стало известно о задержании бывшего вице-мэра Владивостока Натальи Соколовой по подозрению в превышении должностных полномочий и нанесения ущерба бюджету в размере более 78 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоррупцияОбыскиРосавиация
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