В кабинете главы Росавиации провели обыск
Силовики обыскали кабинет главы Росавиации Александра Нерадько. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
В качестве одной из причин обыска отмечается дело о получении взятки, возбужденное в отношении замначальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации 27-летней Татьяны Кочеровой, вступившей в должность несколько месяцев назад. Сама подозреваемая информацию о расследовании не комментирует.
Ранее стало известно о задержании бывшего вице-мэра Владивостока Натальи Соколовой по подозрению в превышении должностных полномочий и нанесения ущерба бюджету в размере более 78 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru