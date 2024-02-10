СМИ: Глава Туркмении сменил четырех министров
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов на расширенном заседании правительства по итогам прошлого года сменил четырех министров. Об этом пишет официальная газета «Нейтральный Туркменистан».
Так, министр строительства и архитектуры Гуванч Орунов оставил должность в связи с переходом на другую работу. Его пост занял экс-замминистра Абдулла Гелдиев. Новым министром сельского хозяйства вместо Назармырата Назармырадова стал его заместитель Чарыяр Четиев.
Кроме того, свой пост покинул министр здравоохранения и медпромышленности Атагельды Германов. Минздрав возглавил бывший замминистра Мырат Маммедов. Также Бердымухамедов освободил от должности министра образования Гурбангуль Атаеву, ее сменила экс-ректор Туркменского государственного университета имени Махтумкули Байрамгуль Ораздурдыева.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили назначила премьер-министром республики Ираклия Кобахидзе.
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