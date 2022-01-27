Прокуратура ФРГ выдвинула обвинения в шпионаже гражданину России
Прокуратура Германии выдвинула обвинения в работе на российскую разведку задержанному в летом 2021 года гражданину РФ. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает ТАСС.
Обвинение было предъявлено 9 декабря прошлого года гражданину России Ильнуру Н. Он был задержан в Германии по подозрению в шпионаже 18 июня того же года. Мужчина, как говорится в заявлении, служил научным сотрудником в одном из университетов Баварии.
Ранее сообщалось, что в США задержан американец по обвинению в попытке шпионажа в пользу РФ.
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