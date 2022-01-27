Прокуратура ФРГ выдвинула обвинения в шпионаже гражданину России

Обвинение было предъявлено 9 декабря прошлого года гражданину России Ильнуру Н. Он был задержан в Германии по подозрению в шпионаже 18 июня того же года. Мужчина, как говорится в заявлении, служил научным сотрудником в одном из университетов Баварии.

Ранее сообщалось, что в США задержан американец по обвинению в попытке шпионажа в пользу РФ.



