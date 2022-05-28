В ООН заявили об угрозе голода для 218 млн человек из-за ситуации на Украине

Как отметил эксперт, еще до начла украинского кризиса число голодающих на планете росло: в 2021 году оно составило около 200 млн в 53 странах мира.

«Нынешний конфликт еще больше усугубит ситуацию с голодом. Согласно нашим первым оценкам, число голодающих может возрасти ещё на 18 млн, хотя многое зависит от дальнейшего развития событий», — указал Мартина.

