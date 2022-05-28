В ООН заявили об угрозе голода для 218 млн человек из-за ситуации на Украине

Голод может грозить почти 218 млн человек из-за ситуации на Украине. Об этом заявил вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), экс-министр сельского хозяйства Италии Маурицио Мартина в интервью Corriere Della Sera.

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Как отметил эксперт, еще до начла украинского кризиса число голодающих на планете росло: в 2021 году оно составило около 200 млн в 53 странах мира.

«Нынешний конфликт еще больше усугубит ситуацию с голодом. Согласно нашим первым оценкам, число голодающих может возрасти ещё на 18 млн, хотя многое зависит от дальнейшего развития событий», — указал Мартина.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:КризисУкраинаООН
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