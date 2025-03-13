Путин: Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия
Россия согласна с предложениями 30-дневного прекращения боевых действий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александр Лукашенко он указал, что Москва исходит из того, что это должно привести к долгосрочному миру и «устранению первопричин кризиса».
По словам главы государства, есть вопросы, «требующие кропотливого исследования с обеих сторон», в том числе контроль за соблюдением возможного соглашения на линии соприкосновения протяжённостью «почти две тысячи километров», с учётом того, что ВС РФ наступают «почти везде».
«Что мы будем делать с участком вклинения в Курской области? Что все, кто там находятся, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие? Это непонятно», - указал он.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал предложенное временное перемирие «временной передышкой» для Вооружённых сил Украины, сообщает «Свободная пресса».
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