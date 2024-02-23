СМИ: Евросоюз намерен экстренно поставить на Украину снаряды из третьих стран
Евросоюз намерен собрать 1,5 млрд евро в качестве экстренного финансирования Украины, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Собеседники газеты утверждают, что данные средства будут предназначены для передачи Киеву артиллерийских снарядов из третьих стран.
Отмечается, что эту схему инициировала Чехия, президент которой Петр Павел заявил, что республика нашла возможность подобной закупки боеприпасов при наличие средств.
Ранее глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен пообещала, что к концу 2024 года Украине получит новые танки, вертолеты, средства ПВО, а также миллион снарядов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru