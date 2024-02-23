ВСУ за сутки выпустили более 30 снарядов по Белгородской области

Так, в Белгородском районе подверглись обстрелам села Журавлевка и Нехотеевка, пострадавших и разрушений нет. В селе Глотово Грайворонского городского округа с БПЛА сбросили четыре взрывных устройства на два грузовых автомобиля. Один водитель получил осколочные ранения лица и руки, второй – осколочное ранение руки. Кроме того, в селе Козинка ВСУ ударили двумя дронами-камикадзе по территории у продуктового магазина.

«Пострадавших нет. В магазине выбиты стекла, повреждена кровля, также посечен легковой автомобиль. Еще один дрон-камикадзе посажен средствами радиоэлектронной борьбы и впоследствии уничтожен ... В селе Головчино системой ПВО сбит БПЛА противника. На окраине поселка Горьковский с БПЛА сброшено 2 осколочных боеприпаса», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Также в Шебекинском городском округе подверглись минометному обстрелу села Середа и Новая Таволжанка, хутор Марьино. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Старый Хутор под Белгородом, были повреждены хозпостройка и забор на территории одного домовладения, напоминает RT.

