СМИ: Еврокомиссия предложила установить лимит цен на российские нефтепродукты
Еврокомиссия (ЕК) выдвинула на рассмотрение стран Евросоюза предложения по введению лимита цен на нефтепродукты из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЕК.
Источник агентства указал, что эта мера «тесно согласовывается» с партнёрами по «Большой семёрке».
«Комиссия предложила структуру предельных цен на российские нефтепродукты. Эта мера тесно согласовывается с партнерами по G7», - сказал собеседник.
Он добавил, что также был предложен ряд дополнительных санкций против Белоруссии, в том числе ограничения на экспорт, услуги, импорт.
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в Госдепе готовы поддержать смягчение санкций против России ради серьёзных переговоров по Украине и вывода оттуда войск, сообщает RT.
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