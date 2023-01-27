СМИ: Еврокомиссия предложила установить лимит цен на российские нефтепродукты

Источник агентства указал, что эта мера «тесно согласовывается» с партнёрами по «Большой семёрке».

«Комиссия предложила структуру предельных цен на российские нефтепродукты. Эта мера тесно согласовывается с партнерами по G7», - сказал собеседник.

Он добавил, что также был предложен ряд дополнительных санкций против Белоруссии, в том числе ограничения на экспорт, услуги, импорт.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в Госдепе готовы поддержать смягчение санкций против России ради серьёзных переговоров по Украине и вывода оттуда войск, сообщает RT.

