СМИ: Еврокомиссия предложила установить лимит цен на российские нефтепродукты

Еврокомиссия (ЕК) выдвинула на рассмотрение стран Евросоюза предложения по введению лимита цен на нефтепродукты из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЕК.

Путин заявил, что дисконт на нефть не должен создавать проблем бюджету РФ

Источник агентства указал, что эта мера «тесно согласовывается» с партнёрами по «Большой семёрке».

«Комиссия предложила структуру предельных цен на российские нефтепродукты. Эта мера тесно согласовывается с партнерами по G7», - сказал собеседник.

Он добавил, что также был предложен ряд дополнительных санкций против Белоруссии, в том числе ограничения на экспорт, услуги, импорт.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в Госдепе готовы поддержать смягчение санкций против России ради серьёзных переговоров по Украине и вывода оттуда войск, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:НефтепродуктыСпецоперацияСанкции Против РоссииЕврокомиссияЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры