Путин заявил, что дисконт на нефть не должен создавать проблем бюджету РФ

В ходе совещания с правительством глава государства выслушал доклад вице-премьера Александра Новака, после чего предложил ему позже представить предложения по этому вопросу.

«Нужно посмотреть с этим дисконтом с тем, чтобы это не создавало никаких проблем с бюджетом. Пообсуждайте, потом мне свои предложения, пожалуйста, доложите отдельно», - заключил он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не сталкивалась с потолком цен на энергоресурсы, сообщает RT.

