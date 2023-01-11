Путин заявил, что дисконт на нефть не должен создавать проблем бюджету РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что дисконт на российскую нефть не должен создавать проблем для российского бюджета, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин запретил поставки нефти тем, кто прописывает в контрактах потолок цен

В ходе совещания с правительством глава государства выслушал доклад вице-премьера Александра Новака, после чего предложил ему позже представить предложения по этому вопросу.

«Нужно посмотреть с этим дисконтом с тем, чтобы это не создавало никаких проблем с бюджетом. Пообсуждайте, потом мне свои предложения, пожалуйста, доложите отдельно», - заключил он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не сталкивалась с потолком цен на энергоресурсы, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Цена На НефтьПравительство РоссииАлександр НовакВладимир Путин
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