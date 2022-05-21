СМИ: Джонсон препятствует мирному разрешению ситуации на Украине

Как отмечает журналист, прекращению конфликта на украинской территории также мешают министр иностранных дел Лиз Трасс и глава британского Минобороны Бен Уоллес. По мнению Мишры, британские официальные лица пытаются укрепить свой политический капитал посредством украинского кризиса.

Автор материала напомнил, что до начала спецоперации России на Украине Джонсон стал фигурантом скандала из-за своего участия в вечеринках во время пандемийных ограничений в Лондоне. В итоге премьер начал активно поддерживать Киев.

«Проблема в том, что Джонсон, по сути, разжигает конфликт, в котором Великобритания не участвует», — подчеркнул Мишра.

