Джонсон заявил, что не представляет нормализации отношений с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с трудом представляет себе нормализацию отношений с президентом России Владимиром Путиным.

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По его словам, спецоперация России на Украине является нарушением международного права и прав человека.

«Я думаю, что раскаяние будет очень трудным для Владимира Путина», - сказал Джонсон в интервью LBC.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военным России известно, что Британия, США и Североатлантический альянс передают Украине не только оружие, но и разведданные.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:Борис ДжонсонРоссия
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