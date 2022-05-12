Джонсон заявил, что не представляет нормализации отношений с Путиным
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с трудом представляет себе нормализацию отношений с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, спецоперация России на Украине является нарушением международного права и прав человека.
«Я думаю, что раскаяние будет очень трудным для Владимира Путина», - сказал Джонсон в интервью LBC.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военным России известно, что Британия, США и Североатлантический альянс передают Украине не только оружие, но и разведданные.
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