СМИ: Два штаба НАТО появятся поблизости от российской границы

Так, штаб сухопутных войск Североатлантического альянса в Северной Европе планируется разместить в Миккели. Здесь будут базироваться десятки офицеров не только из Финляндии, но и из других государств. Кроме того, на севере страны, в Рованиеми или Соданкюля, будет находиться штаб передовых сухопутных войск НАТО.

Впрочем, отмечает издание, места дислокации штабов пока не утверждены.

Ранее самолет-разведчик Boeing RC-135U Combat Sent американских ВВС заметили над Латвией, Литвой и Эстонией неподалеку от границ России.

