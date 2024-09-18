СМИ: Два штаба НАТО появятся поблизости от российской границы
Два штаба НАТО появятся в Финляндии поблизости от российско-финской границы. Об этом сообщила газета Yle.
Так, штаб сухопутных войск Североатлантического альянса в Северной Европе планируется разместить в Миккели. Здесь будут базироваться десятки офицеров не только из Финляндии, но и из других государств. Кроме того, на севере страны, в Рованиеми или Соданкюля, будет находиться штаб передовых сухопутных войск НАТО.
Впрочем, отмечает издание, места дислокации штабов пока не утверждены.
Ранее самолет-разведчик Boeing RC-135U Combat Sent американских ВВС заметили над Латвией, Литвой и Эстонией неподалеку от границ России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru