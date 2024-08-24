Над Прибалтикой у границ России заметили самолет-разведчик США

Самолет-разведчик Boeing RC-135U Combat Sent американских ВВС заметили над Латвией, Литвой и Эстонией неподалеку от границ России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала Flightradar24.

Отмечается, что 17 августа воздушное судно вылетело с авиабазы Оффатт в штате Небраска, сделало остановку на базе в штате Делавэр, позже самолет-разведчик прибыл на английскую базу «Милденхолл». При этом 20 августа был зафиксирован полет Boeing RC-135U через Европу: он долетел из Англии до Латвии, Литвы, Эстонии рядом с российской границей.

По данным журнала Newsweek, США перебросили в Европу свой разведывательный самолет для отслеживания действий России.

Ранее СМИ сообщили, что страны НАТО делятся с Украиной данными, собранными в ходе полетов самолетов-разведчиков с системами AWACS.

