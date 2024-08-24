Над Прибалтикой у границ России заметили самолет-разведчик США
Самолет-разведчик Boeing RC-135U Combat Sent американских ВВС заметили над Латвией, Литвой и Эстонией неподалеку от границ России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала Flightradar24.
Отмечается, что 17 августа воздушное судно вылетело с авиабазы Оффатт в штате Небраска, сделало остановку на базе в штате Делавэр, позже самолет-разведчик прибыл на английскую базу «Милденхолл». При этом 20 августа был зафиксирован полет Boeing RC-135U через Европу: он долетел из Англии до Латвии, Литвы, Эстонии рядом с российской границей.
По данным журнала Newsweek, США перебросили в Европу свой разведывательный самолет для отслеживания действий России.
Ранее СМИ сообщили, что страны НАТО делятся с Украиной данными, собранными в ходе полетов самолетов-разведчиков с системами AWACS.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Прибалтикой у границ России заметили самолет-разведчик США
- В белгородском поселке Малиновка при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина
- Сальдо заявил, что ВСУ готовятся к нападению с Черного моря
- СМИ: В Германии при нападении с ножом на фестивале погибли три человека
- В Москве временно закрыли участок метро «Саларьево» - «Новомосковская»
- В Ростовской области введен временный запрет на массовые мероприятия на улице
- На Украине летчик погиб после столкновения самолета с аистом
- ФСИН опровергла данные о полном захвате ИК-19
- Подозреваемого в убийстве женщины в Одинцово задержали в Турции
- Одного из пострадавших при захвате заложников в ИК-19 эвакуировали вертолетом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru