СМИ: Депутат-единоросс Баталина станет замглавы Минтруда

Исаев также рассказал, что с таким предложением выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководитель думских единороссов Сергей Неверов.

Ранее о возможности перехода Баталиной в правительство сообщил в своем телеграм-канале другой первый замглавы думских единороссов Николай Панков.

На данный момент Баталина входит в состав думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Ранее Ольга Баталина, являющаяся первым заместителем секретаря генерального совета партии заявляла, что «Единая Россия» готова вдвое снизить муниципальный фильтр на выборах.



