СМИ: Депутат-единоросс Баталина станет замглавы Минтруда

19 февраля 202009:36

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Ольга Баталина перейдет в правительство на должность заместителя министра труда и соцзащиты. Об этом сообщил ТАСС первый замруководителя фракции Андрей Исаев. По его словам, такое решение уже принято и назначение произойдет «в самое ближайшее время».

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Исаев также рассказал, что с таким предложением выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководитель думских единороссов Сергей Неверов.

Ранее о возможности перехода Баталиной в правительство сообщил в своем телеграм-канале другой первый замглавы думских единороссов Николай Панков.

На данный момент Баталина входит в состав думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Ранее Ольга Баталина, являющаяся первым заместителем секретаря генерального совета партии заявляла, что «Единая Россия» готова вдвое снизить муниципальный фильтр на выборах.


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ФОТО: Ольга Баталина
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