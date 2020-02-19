«Большой профессионал»: В Думе приветствовали переход Баталиной в Минтруд
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в эфире НСН высказался по поводу возможного назначения Ольги Баталиной в правительство РФ.
Заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия», член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина в ближайшее время займёт пост замминистра труда и социальной защиты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева. По его словам, «такое решение принято».
Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в эфире НСН заявил, что не располагает информацией о возможном переходе Баталиной на работу в правительство, но подчеркнул, что считает коллегу большим профессионалом.
«Я ничего не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, потому как это внутренние дела фракции «Единая Россия». Ольга Баталина – действительно, большой профессионал. Она ранее возглавляла комитет по социальной политике, который сейчас возглавляю я. Потом она сконцентрировалась на партийной работе, и при этом продолжает работать в нашем комитете», - отметил он.
По словам Нилова, ближайшее заседание комитета состоится сегодня в 10 утра.
Министерство труда и социальной защиты РФ с января 2020 года возглавляет Антон Котяков. Он сменил на этом посту Максима Топилина, руководившего ведомством с 2012 года.
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