СМИ: Чехия обратилась к странам ЕС с просьбой выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил страны Европейского союза (ЕС) в знак солидарности с Прагой выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату, пишет газета Mlada fronta DNES.

Просьба Бабиша, по данным издания, прозвучала в ходе неформальной встречи глав государств ЕС в португальском городе Порту, отмечает RT.

Политолог: «Чехия потеряла лицо из-за дела во Врбетице»

«Европа не может смириться с такими действиями [России]. Мы должны понимать, что когда атакуют одно государство-член [Евросоюза], атакуют все», - цитирует премьера Чехии Газета.ru.

Ранее премьер-министр выступил с заявлением о необходимости «успокоить» отношения с Россией.

Премьер-министр в апреле заявил о причастности России к взрывам на складе вооружения во Врбетице в 2014 году. Тогда же Прага выслала 18 российских дипломатов. Россия назвала обвинения голословными и в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзДипломатыРоссияЧехия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры