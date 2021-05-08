СМИ: Чехия обратилась к странам ЕС с просьбой выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату

«Европа не может смириться с такими действиями [России]. Мы должны понимать, что когда атакуют одно государство-член [Евросоюза], атакуют все», - цитирует премьера Чехии Газета.ru.

Ранее премьер-министр выступил с заявлением о необходимости «успокоить» отношения с Россией.

Премьер-министр в апреле заявил о причастности России к взрывам на складе вооружения во Врбетице в 2014 году. Тогда же Прага выслала 18 российских дипломатов. Россия назвала обвинения голословными и в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

