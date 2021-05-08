СМИ: Чехия обратилась к странам ЕС с просьбой выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил страны Европейского союза (ЕС) в знак солидарности с Прагой выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату, пишет газета Mlada fronta DNES.
Просьба Бабиша, по данным издания, прозвучала в ходе неформальной встречи глав государств ЕС в португальском городе Порту, отмечает RT.
«Европа не может смириться с такими действиями [России]. Мы должны понимать, что когда атакуют одно государство-член [Евросоюза], атакуют все», - цитирует премьера Чехии Газета.ru.
Ранее премьер-министр выступил с заявлением о необходимости «успокоить» отношения с Россией.
Премьер-министр в апреле заявил о причастности России к взрывам на складе вооружения во Врбетице в 2014 году. Тогда же Прага выслала 18 российских дипломатов. Россия назвала обвинения голословными и в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.
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