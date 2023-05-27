СМИ: Байден негативно отнесся к перемещению Россией ядерного оружия в Белоруссию

В четверг белорусский президент Александр Лукашенко заявил о начале перемещения в республику ядерных боеприпасов в рамках договоренностей с РФ о размещении тактического ядерного оружия, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По данным СМИ, Байден заявил о своей «чрезвычайно негативной» реакции на происходящее.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Белоруссия находятся во враждебном окружении, и это требует развития союзнических отношений двух стран в различных областях.

