Белый дом отказался реагировать на перемещение ядерных сил РФ в Белоруссии
Администрация США не видит оснований реагировать на перемещение российских ядерных сил в Белоруссии. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.
Она отметила, что Вашингтон в курсе договоренности о размещении тактического ядерного оружия РФ в Белоруссии. США продолжают следить за ситуацией, сказал пресс-секретарь администрации.
Жан-Пьер указала на отсутствие признаков того, что Москва готова применить ядерное оружие.
«Мы не видим никаких оснований корректировать размещение своих собственных ядерных сил», - добавила пресс-секретарь.
О начале перемещения по территории Белоруссии российских ядерных сил сообщил 25 мая президент республики Александр Лукашенко. По его словам, перед этим были подготовлены места для хранения боеприпасов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru