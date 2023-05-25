Белый дом отказался реагировать на перемещение ядерных сил РФ в Белоруссии

Администрация США не видит оснований реагировать на перемещение российских ядерных сил в Белоруссии. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.

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Она отметила, что Вашингтон в курсе договоренности о размещении тактического ядерного оружия РФ в Белоруссии. США продолжают следить за ситуацией, сказал пресс-секретарь администрации.

Жан-Пьер указала на отсутствие признаков того, что Москва готова применить ядерное оружие.

«Мы не видим никаких оснований корректировать размещение своих собственных ядерных сил», - добавила пресс-секретарь.

О начале перемещения по территории Белоруссии российских ядерных сил сообщил 25 мая президент республики Александр Лукашенко. По его словам, перед этим были подготовлены места для хранения боеприпасов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Ядерное ОружиеБелый ДомСША

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