Великобритания эвакуирует часть сотрудников посольства в Киеве
Ряд сотрудников посольства Великобритании на Украине покинет страну из-за якобы растущей угрозы со стороны России. Об этом сообщает МИД Британии.
«Британское посольство остается открытым и продолжит выполнять важную работу», - отмечается в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
По данным BBC, Лондон отзывает около половины сотрудников посольства в Киеве. При этом дипломатам не поступало никаких конкретных угроз, отмечает Ura.ru.
Ранее стало известно, что Украину покинут некоторые сотрудники посольства США в Киеве и члены их семей, напоминает «Свободная пресса». Несмотря на отъезд дипломатов, диппредставительство продолжит свою работу.
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