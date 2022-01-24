Великобритания эвакуирует часть сотрудников посольства в Киеве

«Британское посольство остается открытым и продолжит выполнять важную работу», - отмечается в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

По данным BBC, Лондон отзывает около половины сотрудников посольства в Киеве. При этом дипломатам не поступало никаких конкретных угроз, отмечает Ura.ru.

Ранее стало известно, что Украину покинут некоторые сотрудники посольства США в Киеве и члены их семей, напоминает «Свободная пресса». Несмотря на отъезд дипломатов, диппредставительство продолжит свою работу.

