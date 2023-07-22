Слуцкий заявил, что Зеленский признал ответственность за гостерроризм

Ранее Зеленский в ходе форума по безопасности в Аспене заявил, что Крымский мост является для Украины целью, которая должна быть нейтрализована, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Слуцкий отметил, что в ходе встречи также обсуждались поставки Киеву ракет большой дальности ATACMS. Так, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон может «идти на риски» в этом вопросе, но учитывает реакцию России.

«По сути, Зеленский получает от своих хозяев прямую индульгенцию и средства на убийства мирных жителей. В том числе – террористическими методами ... Что завтра – грязная бомба, провокация на ЗАЭС (Запорожской АЭС. - НСН) с вполне предсказуемыми последствиями? И просчитывает ли такие риски Белый дом?» — задался вопросом Слуцкий.

Политик подчеркнул, что реакция РФ будет «вполне понятной», цели специальной военной операции будут достигнуты.

