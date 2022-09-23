Слуцкий обозначил условие переговоров с Украиной
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что переговоры с Украиной в том формате, в каком они начались весной, к сожалению, невозможны.
По его словам, Киев вышел из достигнутых тогда договоренностей, однако теоретически процесс ещё можно возобновить.
«Переговоры на условиях капитуляции Украины возможны, это можно представить теоретически», - подчеркнул он.
Слуцкий добавил, что в настоящее время Россия находится в состоянии «геостратегической схватки» с Западом, который в больших количествах ежедневно поставляет Киеву летальное оружие.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и Великобритания не заинтересованы в мирных переговорах между Россией и Украиной, запретив Киеву вести диалог с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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