Словакия исключила возможность подготовки украинских военных
Минобороны Словакии выпустило опровержение статьи газеты New York Times, в которой заявлялось о подготовке в Словакии украинских военнослужащих.
«Подобная возможность, которая, как утверждается, исходит из "секретного источника" в администрации США, со Словацкой республикой никогда не обсуждалась», - сообщила официальный представитель оборонного ведомства Словакии Мартина Коваль-Какащикова в комментарии газете Pravda.
В статье было указано, что в случае вооруженного конфликта между Россией и Украиной на территории Словакии могли бы происходить учения и подготовка военных из Украины.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО представляет, какие военные-технические меры Россия может принять при отрицательном ответе НАТО на российские требования по гарантиям безопасности.
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