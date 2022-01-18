Словакия исключила возможность подготовки украинских военных

«Подобная возможность, которая, как утверждается, исходит из "секретного источника" в администрации США, со Словацкой республикой никогда не обсуждалась», - сообщила официальный представитель оборонного ведомства Словакии Мартина Коваль-Какащикова в комментарии газете Pravda.

В статье было указано, что в случае вооруженного конфликта между Россией и Украиной на территории Словакии могли бы происходить учения и подготовка военных из Украины.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО представляет, какие военные-технические меры Россия может принять при отрицательном ответе НАТО на российские требования по гарантиям безопасности.

