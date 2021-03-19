«Слон и моська!» Шушкевич рассказал, почему Лукашенко не поддержал Путина

Собеседник НСН также объяснил молчание нынешнего президента Александра Лукашенко, который обычно называет Россию союзником.

«Что касается Лукашенко, только его там не хватало – оценивать деяния Путина. Лукашенко – это же двоечник-троечник, и он будет оценивать образованного человека?! Это будет смешно выглядеть, если вмешается в разговор между президентами великих стран. Слон и моська!» - резюмировал Шушкевич.

Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC утвердительно ответил на вопрос ведущего, считает ли он президента России убийцей. Владимир Путин в ответ на заявления американского коллеги в свой адрес пожелал ему здоровья и заявил: «Кто как обзывается, тот сам так называется».

