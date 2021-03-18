Экс-глава протокола Кремля назвал Байдена идиотом

«Американцы переходят все грани дипломатических отношений. Говорят, что хотят. С точки зрения дипломатического протокола такое невозможно было представить в страшном сне. Были страшные и сложные моменты и с Черчиллем, и с Рузвельтом, но до такого не доходило. Уподобляться им, не стоит, я считаю. Думаю, больше не надо комментировать этого идиота, извините за выражение! Надо поддержать нашего президента. Ответ Путина ставит точку во всей этой истории. Он сказал все правильно. Есть только один вариант – как аукнется, так и откликнется. Жизнь покажет! Действительно, надо давать соответствующий отпор! Я имею в виду, что такие вещи недопустимы. Вседозволенность приведет неизвестно к чему. Демократия – это очень хорошо, но демо – это, в первую очередь, ответственность перед народом», - заявил он.

Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал высказывание Байдена постановочным. По его словам, именно поэтому Госдеп не стал извиняться за слова президента.

