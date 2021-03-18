Экс-глава протокола Кремля назвал Байдена идиотом
Экс-глава службы протокола первых лиц государства Владимир Шевченко в эфире НСН рассказал, что американцы перешли все грани дипломатического протокола. И сам перешел вслед за ними...
Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC утвердительно ответил на вопрос ведущего, считает ли он президента России убийцей. Владимир Путин в ответ на заявления американского коллеги в свой адрес пожелал ему здоровья и заявил: «Кто как обзывается, тот сам так называется».
Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» выразил возмущение заявлениями президента США. Он считает, что американский политик переступил черту.
«Американцы переходят все грани дипломатических отношений. Говорят, что хотят. С точки зрения дипломатического протокола такое невозможно было представить в страшном сне. Были страшные и сложные моменты и с Черчиллем, и с Рузвельтом, но до такого не доходило. Уподобляться им, не стоит, я считаю. Думаю, больше не надо комментировать этого идиота, извините за выражение! Надо поддержать нашего президента. Ответ Путина ставит точку во всей этой истории. Он сказал все правильно. Есть только один вариант – как аукнется, так и откликнется. Жизнь покажет! Действительно, надо давать соответствующий отпор! Я имею в виду, что такие вещи недопустимы. Вседозволенность приведет неизвестно к чему. Демократия – это очень хорошо, но демо – это, в первую очередь, ответственность перед народом», - заявил он.
Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал высказывание Байдена постановочным. По его словам, именно поэтому Госдеп не стал извиняться за слова президента.
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