СМИ: Зеленский вечером 8 февраля встретится с Макроном
Президент Украины Владимир Зеленский вечером в среду, 8 февраля, приедет в Париж. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Отмечается, что в ходе своего визита Зеленский проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Так, визит президента Украины во Францию ожидается после его визита в Великобританию.
Ранее, 8 февраля, глава правительства Великобритании Риши Сунак заявил в парламенте, что хочет видеть решительную военную победу Украины в этом году. Сунак также провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой пообещал Киеву увеличить поставки военной помощи, отмечает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+10 389 / сут.
Умерли
395 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 104 / сут.
- Прокуратура Нидерландов заявила, что Путина невозможно преследовать по делу MH17
- СМИ: Зеленский вечером 8 февраля встретится с Макроном
- СМИ: Белый дом и ЦРУ отрицают причастность ко взрывам на «Северных потоках»
- Российские войска уничтожили цеха Харьковского авиационного завода
- Власти Казахстана временно запретили вывоз из страны бензина и дизеля
- RuStore вышел из режима бета-тестирования
- Ветеран армии США: ВСУ ждут логистические проблемы с танками Abrams
- Американский журналист заявил, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США
- Шольц: будущее Украины связано с Евросоюзом
- Путин заявил, что власти будут поддерживать начинания ученых
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru