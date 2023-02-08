СМИ: Зеленский вечером 8 февраля встретится с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в среду, 8 февраля, приедет в Париж. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Зеленский прилетел в Лондон

Отмечается, что в ходе своего визита Зеленский проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Так, визит президента Украины во Францию ожидается после его визита в Великобританию.

Ранее, 8 февраля, глава правительства Великобритании Риши Сунак заявил в парламенте, что хочет видеть решительную военную победу Украины в этом году. Сунак также провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой пообещал Киеву увеличить поставки военной помощи, отмечает НСН.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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