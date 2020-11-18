Совфед дал согласие на задержание аудитора Счётной палаты Михаила Меня
Совет Федерации принял решение о даче согласия на задержание и привлечение в качестве обвиняемого аудитора Счетной палаты России Михаила Меня по делу о хищении из бюджета Ивановской области 700 млн рублей, сообщает ТАСС.
Вопрос о даче согласия на задержание, а также применения меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Меня, был внепланово включен в повестку СФ по решению председателя верхней палаты Валентины Матвиенко. Решение было принято единогласно всеми 126 сенаторами, участвовавшими в заседании
Михаил Мень в 2005-2013 годах занимал должность губернатора Ивановской области. Генеральный прокурор Игорь Краснов сообщил, что Следственный комитет расследует хищение в 2011 году должностными лицами правительства региона и бенефициарами группы компаний «Продо» в составе организованной группы 700 млн рублей из бюджета Ивановской области.
На заседании Совета Федерации Краснов заявил, что в ходе предварительного расследования «получены достаточные доказательства причастности к совершению этого преступления Меня Михаила Александровича».
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