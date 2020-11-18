СМИ: Михаил Мень задержан по делу о растрате 700 млн рублей

Сотрудники ФСБ и МВД задержали аудитора Счетной палаты РФ, экс-губернатора Ивановской области и экс-министра строительства и ЖКХ Михаила Меня, подозреваемого в растрате 700 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным агентства, его везут на допрос в Следственный комитет.