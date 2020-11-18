СМИ: Михаил Мень задержан по делу о растрате 700 млн рублей

Сотрудники ФСБ и МВД задержали аудитора Счетной палаты РФ, экс-губернатора Ивановской области и экс-министра строительства и ЖКХ Михаила Меня, подозреваемого в растрате 700 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным агентства, его везут на допрос в Следственный комитет.

Совфед дал согласие на задержание аудитора Счётной палаты Михаила Меня

Другой источник проинформировал, что Мень был задержан в Красногорском районе Подмосковья.

Михаилу Меню инкриминируется ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Самого Меня ранее удивили новости о том, что он подозревается в хищении бюджетных денег, пишет «Свободная пресса». Он заявил журналистам, что это «ерунда», добавив, что «сейчас будет выяснять, в чем дело».

Ранее сегодня Совфед дал согласие на его задержание, передает Ura.ru.


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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЗадержаниеМихаил Мень
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