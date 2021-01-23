СК проверяет факты насилия против полицейских на незаконных акциях в Москве

Доследственные проверки начали в СК РФ в связи с фактами применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на незаконной акции в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя столичного управления СК Юлию Иванову.

В России проходят жесткие задержания участников несанкционированных акций

Выявлено несколько фактов применения насилия в отношении сотрудников правопорядка, отмечает Газета. ru.

Следователи установят обстоятельства инцидентов и дадут оценку действиям нарушителей.

Ранее собкор НСН Святослав Павлов сообщал, что на Трубной площади в Москве протестующие развязали драку с сотрудниками полиции на несанкционированной акции поддержки арестованного оппозиционера Алексея Навального. По данным РИА Новости, в числе пострадавших полицейских 39 сотрудников.

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
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