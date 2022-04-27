«Силовая корпорация»: Политолог объяснил, кто стал реальным «куратором Донбасса»

Сергей Кириенко лишь формально стал куратором отношений с республиками Донбасса в администрации президента РФ, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Павел Салин.

По данным РБК, первый замглавы администрации президента Кириенко принял кураторство этого направления от Дмитрия Козака. При этом в Кремле пока не подтвердили эту информацию.