«Силовая корпорация»: Политолог объяснил, кто стал реальным «куратором Донбасса»
Заголовки СМИ о кураторстве Кириенко верны не больше, чем на 50%, при этом тема Донбасса выпала из компетенции Козака, сказал в эфире НСН Павел Салин.
Сергей Кириенко лишь формально стал куратором отношений с республиками Донбасса в администрации президента РФ, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Павел Салин.
По данным РБК, первый замглавы администрации президента Кириенко принял кураторство этого направления от Дмитрия Козака. При этом в Кремле пока не подтвердили эту информацию.
«Заголовки СМИ о том, что Кириенко передали ответственность за ДНР и ЛНР, не совсем соответствуют действительности, потому что формально это так, а с точки зрения реальных аппаратных раскладов ситуация сложнее. Можно сказать, что они (эти полномочия - прим. НСН) перешли к представителю силовой корпорации в администрации президента. То, что это отошло Кириенко, верно на 40-50%, не больше. У Кириенко в подчинении есть стопроцентные представители его команды, а есть и люди, которые ему формально подчинены, но на самом деле больше завязаны на силовиков. Это как раз глава Управления по внутренней политике Ярин», - сказал Салин.
По его словам, данная ситуация не говорит о том, что Козак работал плохо.
«Козак отвечает за внешнюю политику России в странах ближнего зарубежья. Если идет подготовка Кремля, чтобы сделать эти территории внутренней частью России, то это автоматически выпадает из компетенции Козака, как бы он хорошо или плохо не справлялся со своими обязанностями. Он же не отвечает, например, за Бурятию», - пояснил политолог.
Салин объяснил, что смена «куратора Донбасса» является частью подготовки к возможному включению ЛНР и ДНР в состав России.
«Это отражает один из вариантов развития событий, который сейчас является базовым для Кремля. Ходят слухи о возможном включении в состав России признанных РФ республик. Идет административная подготовка к этому варианту. Но следует понимать, что это один из вариантов, он не является окончательным, потому что ситуация на Украине может развиваться по-разному», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, политолог Сергей Марков сказал НСН, что перераспределение обязанностей между Козаком и Кириенко является «очень серьезным шагом» к включению ДНР и ЛНР в состав России. Он предположил, что это может произойти к концу лета, назвав высокой вероятность того, что к России также присоединятся Херсонская, Харьковская и Запорожская области.
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