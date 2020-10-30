Трамп высмеял гипотезу о вмешательстве России в президентские выборы США
Действующий глава США Дональд Трамп в ходе предвыборного митинге в штате Флорида высмеял заявления о "российском вмешательстве" в выборы и связал их с влиянием Демократической партии. Об этом сообщает РИА Новости.
"Демократы обвиняют Россию", - заявил Трамп. Он предположил, что русские люди считают американцев "ненормальными" из-за подобных предположений, и напомнил, что кандидат от Демократической партии США Джо Байден также подозревается в связи с Украиной.
Ранее издание New York Post опубликовало ряд материалов о сыне противника Трампа, Хантера Байдена. По сведениям, предоставленным газетой, Байден-младший заключал коррупционные сделки. Байден-старший отвергает участие в проектах сына.
Россия также неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутреннюю политику чужих государств, считая их голословными. Глава МИД Сергей Лавров также заявлял отсутствии доказательств "российского следа" в американских и британских выборах.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,6 млн+17 717 / сут.
Умерли
27 301+366 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+14 740 / сут.
- Трамп высмеял гипотезу о вмешательстве России в президентские выборы США
- В Москве скончались еще 69 пациентов с COVID-19
- В Роскосмосе сравнили МКС с надёжным холодильником
- Навальный: Санкции ЕС не связаны со мной
- Власти Москвы надеются обойтись без жестких ограничений по COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru