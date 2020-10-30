Трамп высмеял гипотезу о вмешательстве России в президентские выборы США

Действующий глава США Дональд Трамп в ходе предвыборного митинге в штате Флорида высмеял заявления о "российском вмешательстве" в выборы и связал их с влиянием Демократической партии. Об этом сообщает РИА Новости.



"Демократы обвиняют Россию", - заявил Трамп. Он предположил, что русские люди считают американцев "ненормальными" из-за подобных предположений, и напомнил, что кандидат от Демократической партии США Джо Байден также подозревается в связи с Украиной.