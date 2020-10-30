Трамп высмеял гипотезу о вмешательстве России в президентские выборы США

Действующий глава США Дональд Трамп в ходе предвыборного митинге в штате Флорида высмеял заявления о "российском вмешательстве" в выборы и связал их с влиянием Демократической партии. Об этом сообщает РИА Новости.

"Демократы обвиняют Россию", - заявил Трамп. Он предположил, что русские люди считают американцев "ненормальными" из-за подобных предположений, и напомнил, что кандидат от Демократической партии США Джо Байден также подозревается в связи с Украиной.

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Ранее издание New York Post опубликовало ряд материалов о сыне противника Трампа, Хантера Байдена. По сведениям, предоставленным газетой, Байден-младший заключал коррупционные сделки. Байден-старший отвергает участие в проектах сына.

Россия также неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутреннюю политику чужих государств, считая их голословными. Глава МИД Сергей Лавров также заявлял отсутствии доказательств "российского следа" в американских и британских выборах.

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:Вмешательство России В Выборы СШАДжо БайденДональд Трамп
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