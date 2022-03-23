Шольц вновь исключил возможность вовлечения НАТО в ситуацию на Украине

Привлечение НАТО к событиям на Украине, в том числе путем отправки миротворцев или создания бесполетной зоны, невозможно. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

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Он отметил, что страна не пойдет на это. Шольц добавил, что НАТО не присоединится к событиям, подчеркнув, что в этом вопросе Германия едина с европейскими союзниками и США.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что глава МИД Германии Анналена Бербок довела страну до опосредованного участия в украинском конфликте и подталкивает Берлин к новой войне с Москвой.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаНАТОГермания
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