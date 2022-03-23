Шольц вновь исключил возможность вовлечения НАТО в ситуацию на Украине
Привлечение НАТО к событиям на Украине, в том числе путем отправки миротворцев или создания бесполетной зоны, невозможно. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Он отметил, что страна не пойдет на это. Шольц добавил, что НАТО не присоединится к событиям, подчеркнув, что в этом вопросе Германия едина с европейскими союзниками и США.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что глава МИД Германии Анналена Бербок довела страну до опосредованного участия в украинском конфликте и подталкивает Берлин к новой войне с Москвой.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,7 млн+25 387 / сут.
Умерли
366 тыс.+418 / сут.
Выздоровели
16,5 млн+66 476 / сут.
- ЛДПР просит запретить Telegram-канал Mash за фейк о смерти Жириновского
- Аналитик назвал лучшую отрасль для инвестирования
- Песков опроверг сообщения о подготовке ограничений на выезд IT-специалистов
- Песков прокомментировал возможное исключение России из G20
- В Белгородской области при обстреле погиб военный священник
- Песков: Путин не обозначил позицию по восстановлению Мариуполя
- Курс евро опустился ниже 100 рублей впервые с 28 февраля
- Путин освободил Чубайса с поста своего спецпредставителя
- Песков ответил на вопрос о будущем переговоров по гарантиям безопасности
- Сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона под псевдонимом «Малыш»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru