Шольц вновь исключил возможность вовлечения НАТО в ситуацию на Украине

Он отметил, что страна не пойдет на это. Шольц добавил, что НАТО не присоединится к событиям, подчеркнув, что в этом вопросе Германия едина с европейскими союзниками и США.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что глава МИД Германии Анналена Бербок довела страну до опосредованного участия в украинском конфликте и подталкивает Берлин к новой войне с Москвой.