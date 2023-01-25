Шольц: столкновения НАТО и России допустить нельзя
В Берлине будут внимательно следить за тем, чтобы Североатлантический альянс не стал прямым участником конфликта на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего выступления в бундестаге, сообщают «Известия».
По его словам, Германия будет и дальше помогать Украине, но вместе с тем, будет стараться не допустить прямого столкновения НАТО и России.
«Альянс не должен стать стороной конфликта», - подчеркнул Шольц.
Ранее правительство Германии подтвердило, что отправит Украине танки Leopard 2, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru