Шольц: столкновения НАТО и России допустить нельзя

В Берлине будут внимательно следить за тем, чтобы Североатлантический альянс не стал прямым участником конфликта на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего выступления в бундестаге, сообщают «Известия».

По его словам, Германия будет и дальше помогать Украине, но вместе с тем, будет стараться не допустить прямого столкновения НАТО и России.