Шольц: столкновения НАТО и России допустить нельзя

В Берлине будут внимательно следить за тем, чтобы Североатлантический альянс не стал прямым участником конфликта на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего выступления в бундестаге, сообщают «Известия».

По его словам, Германия будет и дальше помогать Украине, но вместе с тем, будет стараться не допустить прямого столкновения НАТО и России.

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«Альянс не должен стать стороной конфликта», - подчеркнул Шольц.

Ранее правительство Германии подтвердило, что отправит Украине танки Leopard 2, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:РоссияНАТОУкраинаГерманияШольц
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