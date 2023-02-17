Шольц: поставки Киеву оружия приведут к завершению конфликта

Как утверждает Шольц, когда Москва поймет, что ей не достигнуть своих целей, будет выше шанс на скорое окончание конфликта.

Президент РФ Владимир Путин в июне прошлого года заявлял, что поставки Украине дополнительных вооружений может затянуть вооруженный конфликт.



