Шольц: поставки Киеву оружия приведут к завершению конфликта

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что поставки Киеву оружия не продлевают конфликт на Украине, а способствуют его скорейшему окончанию. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартовала в пятницу, 17 февраля, и продлится до 19 февраля.

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Как утверждает Шольц, когда Москва поймет, что ей не достигнуть своих целей, будет выше шанс на скорое окончание конфликта.

Президент РФ Владимир Путин в июне прошлого года заявлял, что поставки Украине дополнительных вооружений может затянуть вооруженный конфликт.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияОружиеШольц
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