Шольц: поставки Киеву оружия приведут к завершению конфликта
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что поставки Киеву оружия не продлевают конфликт на Украине, а способствуют его скорейшему окончанию. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартовала в пятницу, 17 февраля, и продлится до 19 февраля.
Как утверждает Шольц, когда Москва поймет, что ей не достигнуть своих целей, будет выше шанс на скорое окончание конфликта.
Президент РФ Владимир Путин в июне прошлого года заявлял, что поставки Украине дополнительных вооружений может затянуть вооруженный конфликт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru