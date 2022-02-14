Шольц назвал «нормандский формат» сложным, но необходимым процессом

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал важным возобновление работы «нормандского формата». Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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По его словам, это сложный процесс, но он стоит того, чтобы им заниматься.

Ранее политолог, член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу нужно хорошо изучить историю отношений России с Западом и не поддаваться пропаганде США о российском вторжении на Украину.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаГермания
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