Шольц назвал «нормандский формат» сложным, но необходимым процессом
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал важным возобновление работы «нормандского формата». Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По его словам, это сложный процесс, но он стоит того, чтобы им заниматься.
Ранее политолог, член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу нужно хорошо изучить историю отношений России с Западом и не поддаваться пропаганде США о российском вторжении на Украину.
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