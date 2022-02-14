Шольц назвал «нормандский формат» сложным, но необходимым процессом

По его словам, это сложный процесс, но он стоит того, чтобы им заниматься.

Ранее политолог, член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу нужно хорошо изучить историю отношений России с Западом и не поддаваться пропаганде США о российском вторжении на Украину.

