Адвокат: следствие по делу Игоря Стрелкова завершено
Адвокат бывшего министра обороны Донецкой республики Игоря Стрелкова Александр Молохов сообщил о завершении следствия по делу его подзащитного. Об этом пишет РИА Новости.
Защита ознакомилась с материалами следствия. После утверждения обвинительного заключения дело поступит в Мосгорсуд и будет рассматриваться в закрытом режиме, рассказала Молохов.
Экс-министра обороны ДНР задержали 21 июля. Ему предъявили обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремитской деятельности в Telegram. Максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы. Стрелков не признал вину.
Ранее Мосгорсуд оставил в силе содержание экс-министра обороны ДНР под стражей до 18 декабря, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru