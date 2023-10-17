Мосгорсуд признал законным продление ареста Стрелкову
Московский городской суд признал законным решение нижестоящей инстанции о продление ареста одному из экс-лидеров ополчения ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) до 18 декабря. Таким образом, апелляция адвокатов на соответствующий вердикт Мещанского районного суда не была удовлетворена.
Следствие вменяет Стрелкову призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Его задержали 21 июля, после чего отправили в следственный изолятор. Суть претензий относится к двум публикациям Гиркина в его Telegram-канале, в котором он регулярно критиковал руководство российской армии в контексте проведения спецоперации на Украине.
Своей вины Гиркин не признаёт. В ноябре 2022 года суд в Гааге заочно вынес приговор Гиркину по делу о сбитом над территорией Донбасса в 2014 году малазийском «Боинге». Россиянина дали пожизненный срок. Он также отрицает причастность к этой катастрофе.
Как отмечет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Игорь Стрелков (Гиркин) прямо из СИЗО заявил ранее о намерении баллотироваться на пост президента России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru