Сурков назвал слова Авакова о саммите в Париже «фантазиями пьяного»
Владислав Сурков опроверг заявление главы МВД Украины Арсена Авакова об излишней эмоциональности российской делегации во время саммите «нормандской четверки». Как отмечает «Коммерсант», помощник президента России заявил, что слова украинского министра о якобы «сдавших нервах» Суркова не соответствуют действительности.
Помощник президента охарактеризовал прошедшие в Елисейском дворце переговоры как «не особо трудные» или «эмоционально заряженные», а «скорее, долгие». А слова Авакова он являются «фантазией», пишет Свободная пресса.
«Он говорит, что его — цитирую — «близко не подпустили» к переговорам. А также что после переговоров он пробрался в помещение и активно допивал вино, оставшееся после ужина лидеров «нормандской четверки», — заявил Сурков.
Помимо этого, ранее Арсен Аваков также заявил, что Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова. Эти словам опроверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Саммит в «нормандском формате», в котором приняли участие Россия, Украина, Германия и Франция, состоялся в минувший понедельник в Париже. Как отмечает РЕН ТВ, его длительность составила более четырех часов с учетом двусторонних переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского – они продлились более часа.
Между тем, процесс урегулирования конфликта в Донбассе не будет быстрым, а в настоящий момент сохраняется высокая вероятность срыва договоренностей «нормандского саммита». Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Он подчеркнул, что нарушение принятых 9 декабря в Париже решений может произойти на любом этапе. Также Загороднюк отметил, что Украина на переговорах «нормандской четверки» дала понять всему миру, что собирается бороться за возвращение «своих территорий», в том числе на дипломатическом фронте.
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