Серджо Маттарелла официально начал второй срок на посту президента Италии

80-летний политик поблагодарил парламент и представителей регионов за сделанный в его пользу выбор.

«Это новый призыв к ответственности, от которой я не могу и не собираюсь уходить», - подчеркнул Маттарелла.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил премьер-министру Италии Марио Драги, что Россия готова продолжать бесперебойные поставки природного газа в это государство.

