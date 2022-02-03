Серджо Маттарелла официально начал второй срок на посту президента Италии
Серджо Маттарелла вступил в должность президента Италии на второй семилетний срок, сообщает телеканал Rai News 24, транслировавший торжественную церемонию принесения присяги.
80-летний политик поблагодарил парламент и представителей регионов за сделанный в его пользу выбор.
«Это новый призыв к ответственности, от которой я не могу и не собираюсь уходить», - подчеркнул Маттарелла.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил премьер-министру Италии Марио Драги, что Россия готова продолжать бесперебойные поставки природного газа в это государство.
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