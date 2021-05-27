Сенатор Джабаров указал на причины разочарования Польши из-за «Северного потока-2»

По словам Джабарова, это стало "большим ударом" для Польши. Кроме того, сенатор напомнил, что на этом решении настояла ФРГ. При этом США отказались от санкций против проекта.

Сенатор отметил, что транзит газа через Украину и Польшу будет постепенно сокращаться, что приведет к убыткам Варшавы. При этом Джабаров добавил, что "принципиальные" власти Польши продают в РФ "свою санкционную продукцию через третьи страны". По мнению замглавы международного комитета, руководство Польши ради своей выгоды "забывает всё".

Президент Польши Анджей Дуда ранее в среду, комментируя действия России, назвал ее "ненормальной страной-агрессором". Об этом он заявил во время своего выступления в Грузии.

